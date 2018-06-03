video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 03:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فقيه دستورى: الحكومة غير ملزمة بتقديم برنامج جديد للبرلمان حال الإبقاء عليها

الأحد، 03 يونيو 2018 03:30 ص
فقيه دستورى: الحكومة غير ملزمة بتقديم برنامج جديد للبرلمان حال الإبقاء عليها الدكتور صلاح فوزى
كتبت إيمان على
إضافة تعليق

أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أنه لا يوجد نص دستورى يلزم تقديم الحكومة استقالتها أمام رئيس الجمهورية بعد تأديته اليمين الدستورية للولاية الثانية، ولا يوجد شىء يحول دون أن تضع استقالتها أمام الرئيس أيضا، أو أن يقرر الرئيس إعفاءها من مهامها طالما حصل على موافقة أغلبية البرلمان".

و عن تقديم برنامج جديد للحكومة إلى البرلمان ، قال "فوزى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحكومة غير ملزمة بذلك أيضا طالما تم الإبقاء عليها و لا تعتبر مستقيلة، قائلا: "طالما هى باقية فقد سبق للبرلمان منحها الثقة.. على أن تستكمل باقى برنامجها الذى قدمته مع بداية انعقاد البرلمان وليست فى حاجة إلى أن تقدم برنامج جديد".

ولفت أنه حتى و لوكان هناك متطلب جديد للولاية الثانية يحتاج لإضافته فى برامج الحكومة، فهو يمكن إحالتها للبرلمان ، دون منح الثقة من جديد.

و تنص المادة (147) من الدستور لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

و تأتى المادة 174 من الدستور لتقوم " إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء " .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل البرلمان عقب أداء الرئيس اليمين: خطاب السيسى كامل ورسم خارطة المستقبل

ننشر نص كلمة رئيس البرلمان فى جلسة اداء السيسى اليمين الدستورية

الإعلام الرسمى الكويتى يبرز مراسم أداء السيسى اليمين الدستورية أمام البرلمان

اخبار السياسه

السيسى

الرئيس

البرلمان

الحكومه

شريف اسماعيل




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي

وزيرة التخطيط: نستهدف خفض معدلات البطالة لـ8 % خلال السنوات المقبلة

وزيرة التخطيط: نستهدف خفض معدلات البطالة لـ8 % خلال السنوات المقبلة

35 رسالة × 15 دقيقة ترسم ملامح الفترة الرئاسية الثانية للسيسي.. سنواجه التحديات ونحن محافظون على تماسك وحدتنا.. نسعى لبناء دولة حديثة على أسس الديمقراطية وتستعيد مكانتها.. والتعليم والصحة يمثلان أهمية بالغة

35 رسالة × 15 دقيقة ترسم ملامح الفترة الرئاسية الثانية للسيسي.. سنواجه التحديات ونحن محافظون على تماسك وحدتنا.. نسعى لبناء دولة حديثة على أسس الديمقراطية وتستعيد مكانتها.. والتعليم والصحة يمثلان أهمية بالغة

صور.. دقت ساعة الامتحان.. ساعات قليلة تفصل محافظات مصر عن ماراثون الثانوية العامة.. مديرو الأمن والمحافظون يجتمعون بقيادات التعليم ويقودون جولات على مقرات اللجان لمتابعة التجهيزات النهائية.. وقيادات الشرطة

صور.. دقت ساعة الامتحان.. ساعات قليلة تفصل محافظات مصر عن ماراثون الثانوية العامة.. مديرو الأمن والمحافظون يجتمعون بقيادات التعليم ويقودون جولات على مقرات اللجان لمتابعة التجهيزات النهائية.. وقيادات الشرطة

كوبر يؤكد قدرة محمد صلاح على اللحاق بمباريات المنتخب فى مونديال روسيا

كوبر يؤكد قدرة محمد صلاح على اللحاق بمباريات المنتخب فى مونديال روسيا

البحوث الفلكية: غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 15 يونيو

البحوث الفلكية: غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 15 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة