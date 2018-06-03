عمليات التعليم تتابع وصول أسئلة امتحانات الثانوية لمقار اللجان بالمحافظات

كتب محمود طه حسين

بدأت منذ قليل غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التواصل مع رؤساء لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية للتأكد من وصول صناديق الأسئلة فى مواعيدها المحددة لها.

ويتابع خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، من داخل الغرفة وصول الأسئلة من خلال التواصل مع مسئولى لجان سير الامتحانات فى المحافظات المختلفة.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن سيارات نقلة الأسئلة مؤمنة بالكامل، حيث يرافق سيارات النقل دوريات شرطية حتى تصل المظاريف إلى مقار اللجان.