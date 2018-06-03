طلبة مدرسة الشهيد أحمد محمد بجنوب الجيزة: "امتحان العربى سهل"

كتب سيد الخلفاوى

أكد عدد من طلبة الثانوية العامة بمدرسة الشهيد أحمد محمد سيد إبراهيم، بحى جنوب الجيزة، سهولة إمتحان اللغة العربية، وقد أبدى الطلاب ارتياحهم لمستوى الامتحان.

وفى السياق تجمع عدد من أهالى الطلبة أمام بوابة المدرسة محاولين التواصل مع ذويهم للاطمئنان على الامتحان، حيث تعالت أصوات الأهالى على البوابة خلال ندائهم على أبنائهم.

يذكر أن عدد اللجان الأساسية فى الجيزة 168 لجنة، وهناك 13 مركزًا لتوزيع الأسئلة، و عدد الطلاب الذين يؤدوا الامتحانات 70 ألف و155 طالب، بالإضافة إلى 11 طالبا من المكفوفين، ومن المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا 143 طالبا

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.