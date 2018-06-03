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طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحانات داخل السجون

الأحد، 03 يونيو 2018 03:06 م
طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحانات داخل السجون طلاب السجون يؤدون الامتحانات
كتب محمود عبد الراضى
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عقد قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية لجان لامتحانات الثانوية العامة لعدد من النزلاء بمختلف السجون على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية التى تهدف فى أحد محاورها لتفعيل مبادئ السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء التى تعلى من قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالعملية التعليمية لنزلاء السجون.

 

وبدورها، أكدت وزارة الداخلية أن ذلك جاء فى ضوء الاهتمام الذى توليه وزارة الداخلية بالرعاية الاجتماعية لنزلاء السجون والحرص على مستقبل المقيدين منهم بمراحل التعليم المختلفة، وما تضيفه العملية التعليمية عليهم من تأثير بالغ يسهم فى تأهيلهم وإعادتهم إلى مدارج المجتمع مواطنين صالحين.

 

جانب من الامتحانات

جانب من الامتحانات
 

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السجون

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

مصلحة السجون

امتحانات السجون

امتحانات الثانوية




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