كتب ـ محمود عبد الراضى

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد والأقراص المخدرة بالإسكندرية، شملت "9 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و200 قرص مخدر".

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام عاطل مقيم العامرية بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم ضبطه فى كمين أعد له بدائرة قسم شرطة الأول العامرية أثناء استقلاله السيارة رقم ( س أ أ 4123 ) وبحوزته (35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8,750 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط اثنين لاتجارهما فى المواد والأقراص المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 250 جراما، 130 قرص مخدر ، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول) .. "وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمول للاتصال بعملائها.

ومن ناحية أخرى، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط اثنين لاتجارهما فى المواد الأقراص المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام، 70 قرص مخدر، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمول للإتصال بعملائهما.