video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 2024 هاربا من أحكام فى حملة أمنية بالغربية خلال 24 ساعة

الأحد، 03 يونيو 2018 12:08 م
ضبط 2024 هاربا من أحكام فى حملة أمنية بالغربية خلال 24 ساعة حمله أمنية - أرشيفية
الغربية عادل ضرة
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون، والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، ضمت ضباط المباحث الجنائية، وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

 

وأسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط هارب من جناية، و814 هاربا من أحكام قضائية فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، وضبط 1187 هاربا من أحكام فى غرامة و23 هاربا من حكم فى مخالفة، بإجمالى أحكام 2024 وتحصيل 20024 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

حملة امنية بالغربية

مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

تنفيذ الاحكام




لا تفوتك
ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة