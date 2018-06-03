ضبط 2024 هاربا من أحكام فى حملة أمنية بالغربية خلال 24 ساعة

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون، والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، ضمت ضباط المباحث الجنائية، وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط هارب من جناية، و814 هاربا من أحكام قضائية فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، وضبط 1187 هاربا من أحكام فى غرامة و23 هاربا من حكم فى مخالفة، بإجمالى أحكام 2024 وتحصيل 20024 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.