ضبط سيارة محملة بمواد غذائية مجهولة المصدر فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بنقطة تفتيش ميت أبو شيخة دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، من ضبط " ر .ا. م" 35 سنة سائق حال قيادته السيارة رقم "ق ل ب 6917 نقل بصندوق" وعلى أجنابها ملصقات شركة لبيع منتجات غذائية معبأة داخل أكياس دون وجود تصريح.

وبالانتقال والفحص بمعرفة قسم مباحث التموين بالاشتراك مع مفتشى مديرية الطب البيطرى تبين أن المنتجات صالحة للاستهلاك الآدمى، وبسؤال المذكور قرر أن السيارة ملك "ا .ر. ر"، وأضاف بأن السيارة انتهى تعاقدها مع الشركة منذ شهرين ولم يقم بتجديد التصاريح منذ ذلك الحين.

تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة مديرية الطب البيطرى وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 13121 جنح مركز قويسنا لسنة 2018 م بالعرض على النيابة قررت طلب تحريات مباحث التموين حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصرف قائد السيارة من ديوان المركز بعد أخذ التعهد اللازم عليه بالحضور فور طلبه وتشكيل لجنه من مفتش التموين والأغذية والصحة لفحص المضبوطات وبيان عما إذا كانت صالحة للاستخدام الآدمى من عدمه ويكلف أحد المختصين بوزارة التجارة والصناعة بفحص العلامة التجارية علي المضبوطات.