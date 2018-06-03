ضباط شرطة يتبرعون بجزء من راتبهم لسداد ديون الغارمات من نزيلات السجون

كتبت دينا الحسينى

تبرع عدد من ضباط الشرطة بقطاعات وزارة الداخلية، بجزء من رواتبهم لسداد ديون الغارمات من نزيلات السجون المصرية، كما قامت الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة "أمان الخير" والجمعيات الخيرية بسداد ديون عدد كبير من الغارمين والغارمات المحبوسين بعد عمل حصر بحالاتهم، وسددت تلك الجمعيات بالفعل الديون عنهم.

وعلم "اليوم السابع"، من مصادرها أن قطاعى الشئون القانونية والسجون بوزارة الداخلية، يتواصلون حالياً مع المحاكم المختفلة والدائنين لتحديد أقرب جلسة للتصالح تمهيدا للإفراج عن الغارمين والغارمات قبل انتهاء الشهر الكريم ليقضى الغارمون عيد الفطر بمنازلهم .