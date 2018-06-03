صور وفيديو.. طالب يقرأ القرآن أمام مدرسة التوفيقية بشبرا قبل امتحان العربى

كتب محمود راغب - محمد العاصى - تصوير كريم عبد العزيز

رصد "اليوم السابع" أحد طلاب الثانوية العامة، خلال قراءة القرآن الكريم، أمام لجان مدرسة التوفيقية بشبرا بمحافظة القاهرة ، وذلك قبل فتح اللجان لأداء امتحان مادة اللغة العربية.

وشهدت لجان مدرسة التوفيقية ومدرسة شبرا الإعدادية بنين بروض الفرج بمحافظة القاهرة، توافد طلاب الثانوية العامة ، قبيل دقائق من انطلاق ماراثون الثانوية العامة.