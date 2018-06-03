صور وفيديو.. طالب يقرأ القرآن أمام مدرسة التوفيقية بشبرا قبل امتحان العربى

رصد "اليوم السابع" أحد طلاب الثانوية العامة، خلال قراءة القرآن الكريم، أمام لجان مدرسة التوفيقية بشبرا بمحافظة القاهرة ، وذلك قبل فتح اللجان لأداء امتحان مادة اللغة العربية.
وشهدت لجان مدرسة التوفيقية ومدرسة شبرا الإعدادية بنين بروض الفرج بمحافظة القاهرة، توافد طلاب الثانوية العامة ، قبيل دقائق من انطلاق ماراثون الثانوية العامة.
الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت اليوم الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
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