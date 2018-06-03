video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 04:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. وزير الدفاع الأمريكى يجتمع بنظيريه الكورى الجنوبى واليابانى فى سنغافورة

الأحد، 03 يونيو 2018 04:17 ص
صور.. وزير الدفاع الأمريكى يجتمع بنظيريه الكورى الجنوبى واليابانى فى سنغافورة وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
إضافة تعليق

اجتمع وزير الدفاع الأمريكى اليوم الأحد، مع نظيريه الكورى الجنوبى سونج يونج مو ووزير الدفاع اليابانى ، أيسونورى أونوديرا، خلال اجتماع ثلاثى على هامش قمة الأمن الآسيوية الـ17 لحوار شانغريكس لـ IISS فى سنغافورة.

وكان وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس قد اجتماع مع رئيس الوزراء الهندى على هامش حوار شانجريلا السنوى.

وقال ماتيس أمس خلال مؤتمر حول الأمن فى سنغافورة إن مسألة القوات الأمريكية المتمركزة فى كوريا الجنوبية لن تكون "على الطاولة" خلال القمة اتى تعقد هذا الشهر بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

وأضاف ماتيس فى "هذه القضية ليست مطروحة على الطاولة هنا فى سنغافورة فى الثانى عشر يونيو ولا ينبغى أن تكون كذلك" فى إشارة منه إلى الموعد المقرر للقمة بين ترامب وكيم.

ويتواجد حاليا نحو 28500 جندى أمريكى فى كوريا الجنوبية.

وزير الدفاع اليابانى والكورى الجنوبى والأمريكى
وزير الدفاع اليابانى والكورى الجنوبى والأمريكى

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

جانب من المباحثات
جانب من المباحثات

 

وزير الدفاع الأمريكى
وزير الدفاع الأمريكى

 

كلمة وزير الدفاع الأمريكى
كلمة وزير الدفاع الأمريكى

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء الهند يجتمع مع وزير الدفاع الأمريكى فى سنغافورة

وزير الدفاع الأمريكى يتهم بكين بممارسة "الترهيب" فى بحر الصين الجنوبى

امريكا

كوريا الجنوبيه

اليابان

اخبار اليابان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

هل رفضت أنجلينا جولى حضور حفل الزفاف الملكي بسبب أبنائها الـ6؟

هل رفضت أنجلينا جولى حضور حفل الزفاف الملكي بسبب أبنائها الـ6؟

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة