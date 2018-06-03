صور.. وزير الدفاع الأمريكى يجتمع بنظيريه الكورى الجنوبى واليابانى فى سنغافورة

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

اجتمع وزير الدفاع الأمريكى اليوم الأحد، مع نظيريه الكورى الجنوبى سونج يونج مو ووزير الدفاع اليابانى ، أيسونورى أونوديرا، خلال اجتماع ثلاثى على هامش قمة الأمن الآسيوية الـ17 لحوار شانغريكس لـ IISS فى سنغافورة.

وكان وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس قد اجتماع مع رئيس الوزراء الهندى على هامش حوار شانجريلا السنوى.

وقال ماتيس أمس خلال مؤتمر حول الأمن فى سنغافورة إن مسألة القوات الأمريكية المتمركزة فى كوريا الجنوبية لن تكون "على الطاولة" خلال القمة اتى تعقد هذا الشهر بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

وأضاف ماتيس فى "هذه القضية ليست مطروحة على الطاولة هنا فى سنغافورة فى الثانى عشر يونيو ولا ينبغى أن تكون كذلك" فى إشارة منه إلى الموعد المقرر للقمة بين ترامب وكيم.

ويتواجد حاليا نحو 28500 جندى أمريكى فى كوريا الجنوبية.



وزير الدفاع اليابانى والكورى الجنوبى والأمريكى



جانب من اللقاء



جانب من المباحثات



وزير الدفاع الأمريكى



كلمة وزير الدفاع الأمريكى