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الأحد، 03 يونيو 2018 03:08 ص
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صور.. مواطنو بنجلاديش ينامون بمحطات السكة الحديد انتظارا لتذاكر عيد الفطر

الأحد، 03 يونيو 2018 02:38 ص
صور.. مواطنو بنجلاديش ينامون بمحطات السكة الحديد انتظارا لتذاكر عيد الفطر مواطنو بنجلاديش
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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توجه آلاف المسلمين فى بنجلاديش اليوم السبت، إلى محطات القطارات لحجز تذاكر عيد الفطر المبارك، وذلك فى مدينة دكا.

وأوضحت السلطات فى بنجلاديش أن صرف تذاكر عيد الفطر يبدأ من الغد فى الساعة 8:00 صباحا.

ومن المتوقع أن يأتى عيد الفطر هذا العام 17 يونيو المقبل طبقا للتقويم الهجرى فى بنجلاديش.

مواطنو بنجلاديش
مواطنو بنجلاديش

وكانت صحيفة "صن" البريطانية نشرت أن عدد الذين يتسلقون نوافذ وسطح القطار يفوق إلى حد كبير عدد الركاب داخل القطار.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن المشهد أصبح مألوفا لسكان تلك البلاد، مؤكدة فى الوقت ذاته أن الزائر يصاب بالذهول وهو يرى القطار يسير على الخطوط الحديدية والآلاف يجلسون على سطحه ويتعلقون بنوافذه وجوانبه مما يبطئ حركته بشكل كبير.

جانب من انتظار مواطنى بنجلاديش
جانب من انتظار مواطنى بنجلاديش
 
 
جانب من محطات السكة الحديد
جانب من محطات السكة الحديد

 

انتظار المواطنين
جانب من نوم المواطنين

 

جانب من المواطنين
جانب من المواطنين

 


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