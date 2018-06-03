video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 04:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مواطنو بنجلاديش يفترشون الأرض بمحطات السكة الحديد لحجز تذاكر العيد

الأحد، 03 يونيو 2018 02:38 ص
صور.. مواطنو بنجلاديش يفترشون الأرض بمحطات السكة الحديد لحجز تذاكر العيد مواطنو بنجلاديش
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
إضافة تعليق

توجه آلاف المسلمين فى بنجلاديش اليوم الأحد، إلى محطات القطارات لحجز تذاكر عيد الفطر المبارك، وذلك فى مدينة دكا.

وأوضحت السلطات فى بنجلاديش أن صرف تذاكر عيد الفطر يبدأ من الغد فى الساعة 8:00 صباحا.

ومن المتوقع أن يأتى عيد الفطر هذا العام 17 يونيو المقبل طبقا للتقويم الهجرى فى بنجلاديش.

مواطنو بنجلاديش
مواطنو بنجلاديش

وكانت صحيفة "صن" البريطانية نشرت أن عدد الذين يتسلقون نوافذ وسطح القطار يفوق إلى حد كبير عدد الركاب داخل القطار.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن المشهد أصبح مألوفا لسكان تلك البلاد، مؤكدة فى الوقت ذاته أن الزائر يصاب بالذهول وهو يرى القطار يسير على الخطوط الحديدية والآلاف يجلسون على سطحه ويتعلقون بنوافذه وجوانبه مما يبطئ حركته بشكل كبير.

جانب من انتظار مواطنى بنجلاديش
جانب من انتظار مواطنى بنجلاديش
 
 
جانب من محطات السكة الحديد
جانب من محطات السكة الحديد

 

انتظار المواطنين
جانب من نوم المواطنين

 

جانب من المواطنين
جانب من المواطنين

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 86 شخصا واعتقال 7 آلاف آخرين فى إطار حملة مكافحة المخدرات فى بنجلاديش

"تايم": بنجلاديش تشن حملة مكافحة شبيهة بحرب الفلبين على المخدرات

اعتقال 100 شخص خلال حملة مكافحة الإتجار بالمخدرات فى بنجلاديش

بنجلاديش

اخبار بنجلاديش

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

قطار بنجلاديش




لا تفوتك
ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

هل رفضت أنجلينا جولى حضور حفل الزفاف الملكي بسبب أبنائها الـ6؟

هل رفضت أنجلينا جولى حضور حفل الزفاف الملكي بسبب أبنائها الـ6؟

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة