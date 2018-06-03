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صور.. مصرع 3 أشخاص وإصابة العشرات فى انهيار منزل بكينيا

الأحد، 03 يونيو 2018 01:19 م
صور.. مصرع 3 أشخاص وإصابة العشرات فى انهيار منزل بكينيا انهيار منزل فى كينيا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب العشرات، اليوم الأحد فى انهيار منزل فى كينيا.

وتلقت الشرطة الكينية إخطارا بانهيار منزل، وبعد الوصول إلى مكان الانهيار، شوهد عدد من الجثث تحت أنقاض المنزل، مما دفع قوات الدفاع المدنى بمشاركة الأهالى فى انتشال الجثث والمصابين.

وتواصل قوات الدفاع المدنى فى انتشال الضحايا والمصابين جراء الانهيار.

ولم توضح الشرطة أسباب الانهيار حتى الأن.

ونقلت قناة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية عن بيوس ماساى مواتشى المسئول بالوحدة الوطنية لإدارة الكوارث قوله أن عملية الإنقاذ لا تزال جارية بعد انهيار مبنى سكنى مكون من خمسة طوابق فى وقت مبكر من اليوم بحى "هوروما نجي" فى نيروبي.

وأضاف مواتشى أنه تم انتشال جثة من تحت الأنقاض وآخر حيا ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فى وقت لاحق، موضحا أن ثلاثة أشخاص تم انقاذهم يتلقون العلاج اللازم بالمستشفى.

تجدر الإشارة إلى أن انهيار المبانى أمر شائع فى نيروبي، حيث يعيش 4 ملايين شخص فى مناطق محدودة الدخل أو فى الأحياء الفقيرة. وهناك ارتفاع فى الطلب على الإسكان، وغالبا ما يتجاوز المطورون العقاريون الفاسدون قوانين البناء.

الأهالى يشاهدون موقع انهيار المنزل
الأهالى يشاهدون موقع انهيار المنزل

 

جانب من الانهيار
جانب من الانهيار

 

 
انتشال الضحايا
انتشال الضحايا

 

انهيار منزل بكينيا
انهيار منزل بكينيا

 

انهيار منزل فى كينيا
انهيار منزل فى كينيا

 

جانب من الانهيار
جانب من الانهيار

 

قوات الدفاع المدنى
قوات الدفاع المدنى

 

موقع الانهيار
موقع الانهيار

 


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