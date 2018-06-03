صور.. كبسولة الفضاء الروسية "سويوز" تهبط فى سهول كازاخستان

أستانا (أ ش أ)

هبطت كبسولة الفضاء الروسية "سويوز" فى سهول كازاخستان، قادمة من محطة الفضاء الدولية وعلى متنها 3 من رواد الفضاء.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الأحد، أن الكبسولة هبطت دون مشاكل ظاهرية، وكان على متنها رائد الفضاء الأمريكي"سكوت تلينل"، ورائد الفضاء الروسى "انطون شاكابلروف"، ورائد الفضاء اليابانى "نوريشايى كاناى"، بعد إتمام مهمتهم فى الفضاء التى استغرقت 168 يوما.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم إخراج الرواد الثلاثة فى غضون نصف ساعة من هبوط الكبسولة، وأنهم بحالة جيدة، فيما من المقرر أن يتم نقلهم إلى مدينة قراغندى حيث سيتم إخضاعهم لفحوص طبية.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم إرسال ثلاثة رواد فضاء أخرين إلى المحطة الدولية يوم الأربعاء المقبل من مركز بايكونور الفضائى فى كازاخستان.



كبسولة فضاء



جانب من هبوط كبسولة الفضاء



هبوط كبسولة الفضاء



جانب من هبوط الكبسولة



هبوط كبسولة الفضاء الروسية