صور.. فوضى وتوقف الحركة فى مطار هامبورج بألمانيا بسبب انقطاع الكهرباء

أ ف ب

أعلنت إدارة مطار هامبورج أن حركة الإقلاع والهبوط فى خامس أكبر مطارات ألمانيا توقفت الأحد بسبب انقطاع التيار الكهربائى نتيجة احتكاك فى الأسلاك.

وقالت متحدثة باسم إدارة المطار لوكالة فرانس برس "نعمل بأقصى سرعة على إصلاح العطل".

وأبلغت إدارة المطار المسافرين بوجوب مراجعة شركات الطيران قبل التوجه الى المطار الذى يضم قاعتين للركاب تم اخلاؤهما بالكامل إثر انقطاع التيار الكهربائى.

ويسجّل مطار هامبورج فى أيام الآحاد ما معدّله 200 رحلة جوية بين اقلاع وهبوط ويسافر عبره سنويا اكثر من 17 مليون راكب.



المسافرون يفترشون الشوارع



زحام حول المطار