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صور..بوذيون يحيون الذكرى الـ55 لاشعال راهب النار فى نفسه رفضا للاضطهاد

الأحد، 03 يونيو 2018 11:02 ص
صور..بوذيون يحيون الذكرى الـ55 لاشعال راهب النار فى نفسه رفضا للاضطهاد احتفالات بوذية فى فيتنام
كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)
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احتفل الرهبان البوذيون فى مدينة هو تشى مينه، بفيتنام، اليوم الأحد، بذكرى اشعال الراهب ثيش كوانج دوك، النار فى نفسه فى سايجون خلال العام 1963، وذلك احتجاجًا منه على النظام القمعى للنظام الفيتنامى الجنوبى المدعوم من الولايات المتحدة ضد البوذية.

ومارس البوذيون طقوسهم لإحياء ذكرى الراهب الراحل ثيش كوانج دوك، داخل معبد فيتنام كووك تو، فى مدينة هوشى منه، حيث وقفوا فى خشوع أمام صوره وأيقوناته المنتشرة على جدران المعبد، إضافة إلى صورة أخرى تجسده خلال اشعاله النار فى نفسه ومن حوله عدد من الرهبان.

احياء ذكرى اشعال راهب بوذى النار فى نفسه
احياء ذكرى اشعال راهب بوذى النار فى نفسه

 

فيتنام تحيى ذكرى راهب بوذى انتحر بسبب الاضطهاد
فيتنام تحيى ذكرى راهب بوذى انتحر بسبب الاضطهاد

 

طقوس بوذية لاحياء ذكرى انتحار راهب بوذى بسبب الاضطهاد
طقوس بوذية لاحياء ذكرى انتحار راهب بوذى بسبب الاضطهاد

 

هدايا لروح راهب بوذى اشعل النار فى نفسه بسبب الاضطهاد
هدايا لروح راهب بوذى اشعل النار فى نفسه بسبب الاضطهاد

 

صلوات من أجل راهب بوذى انتحر بسبب الاضطهاد
صلوات من أجل راهب بوذى انتحر بسبب الاضطهاد

 

الذكرى 55 لاشعال راهب بوذى النار فى نفسه بسبب الاضطهاد
الذكرى 55 لاشعال راهب بوذى النار فى نفسه بسبب الاضطهاد

 

بوذيون يحيون الذكرى الـ55 للراهب ثيش كوانج دوك فى فيتنام
بوذيون يحيون الذكرى الـ55 للراهب ثيش كوانج دوك فى فيتنام

 

صلوات الرهبان البوذيون فى فيتنام
صلوات الرهبان البوذيون فى فيتنام

 

لحظات صمت خلال إحياء ذكرى الراهب ثيش كوانج دوك
لحظات صمت خلال إحياء ذكرى الراهب ثيش كوانج دوك

 

تجمع للرهبان البوذيين لإحياء ذكرى الراهب ثيش كوانج دوك
تجمع للرهبان البوذيين لإحياء ذكرى الراهب ثيش كوانج دوك

 

سيدة بوذية تصلى من أجل روح الراهب ثيش كوانج دوك
سيدة بوذية تصلى من أجل روح الراهب ثيش كوانج دوك

 

صورة اشعال الراهب ثيش كوانج دوك النار فى نفسه
صورة اشعال الراهب ثيش كوانج دوك النار فى نفسه

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