صور.. المكسيكيون يتظاهرون بالورود واللافتات رفضا لبناء جدار حدودى مع أمريكا

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

تظاهر المئات من المواطنين فى المكسيك اليوم الأحد، احتجاجا على بناء الجدار الحدودى مع أمريكا.

ورفع المتظاهرون لافتات معارضة لبناء الجدار كما وضعوا الورود على الحدود المكسيكية الأمريكية، مؤكدين رفضهم لعسكرة الحدود على حد قولهم.

وكان الرئيس المكسيكى إنريكى بينيا نييتو قد أكد مجددا، أن بلاده لن تدفع "أبدا" تكلفة جدار حدودى يرغب نظيره الأمريكى دونالد ترامب فى تشييده لمنع المهاجرين غير الشرعيين من العبور إلى الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب انتقد فى وقت سابق المكسيك لعدم المساعدة فى وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة وكرر الوعد الذى قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية بأن المكسيك ستدفع تكلفة بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية



مواطنو المكسيك



مواطن مكسيكى



جانب من مظاهرات المكسيك



مواطنون مكسيكيون



متظاهرون يضعون الورود



جانب من وضع الورود



الورود على الحدود



مواطن مكسيكى