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صور.. المكسيكيون يتظاهرون بالورود واللافتات رفضا لبناء جدار حدودى مع أمريكا

الأحد، 03 يونيو 2018 07:00 ص
صور.. المكسيكيون يتظاهرون بالورود واللافتات رفضا لبناء جدار حدودى مع أمريكا الرئيس المكسيكى إنريكى بينيا نييتو المكسيكيون يتظاهرون بالورود واللافتات
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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تظاهر المئات من المواطنين فى المكسيك اليوم الأحد، احتجاجا على بناء الجدار الحدودى مع أمريكا.

ورفع المتظاهرون لافتات معارضة لبناء الجدار كما وضعوا الورود على الحدود المكسيكية الأمريكية، مؤكدين رفضهم لعسكرة الحدود على حد قولهم.

وكان الرئيس المكسيكى إنريكى بينيا نييتو  قد أكد مجددا، أن بلاده لن تدفع "أبدا" تكلفة جدار حدودى يرغب نظيره الأمريكى دونالد ترامب فى تشييده لمنع المهاجرين غير الشرعيين من العبور إلى الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب انتقد فى وقت سابق المكسيك لعدم المساعدة فى وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة وكرر الوعد الذى قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية بأن المكسيك ستدفع تكلفة بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية

مواطنو المكسيك
مواطنو المكسيك

 

مواطن مكسيكى
مواطن مكسيكى

 

جانب من مظاهرات المكسيك
جانب من مظاهرات المكسيك

 

مواطنون مكسيكيون
مواطنون مكسيكيون

 

متظاهرون يضعون الورود
متظاهرون يضعون الورود

 

جانب من وضع الورود
جانب من وضع الورود

 

الورود على الحدود
الورود على الحدود

 

مواطن مكسيكى
مواطن مكسيكى

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

 


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