صور.. السلطات الفنزويلية تفرج عن 40 معتقلا إضافيا

كراكاس (أ ف ب)

أطلقت السلطات الفنزويلية اليوم السبت، سراح 40 معارضا فى بادرة جديدة للتهدئة من جانب الرئيس الاشتراكى نيكولاس مادورو ليصل عدد المفرج عنهم فى يومين الى 80 .

وقال وزير التواصل الفنزويلى خورخى رودريغيز فى خطاب ألقاه عبر التلفاز الوطنى "اليوم أربعون (شخصا) استفادوا" من القرار الذى اتخذه مادورو.

وكان تم الجمعة أيضا الافراج عن دفعة أولى من 40 معتقلا متهمين بارتكاب جنح سياسية، معظمهم معارضون للرئيس الفنزويلى، بحسب ما أعلنت السلطات.

ويأتى هذا الإجراء فى وقت يواجه مادورو ضغوطا دولية قوية بعد اعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.



الإفراج عن نشطاء بفنزويلا

وخلال حفل رسمى الجمعة، قالت رئيسة الجمعية التأسيسية الفنزويلية دلسى رودريغيز للاشخاص المفرج عنهم "انتم اول مجموعة تستفيد من هذه الاجراءات. فى الساعات المقبلة ستشهد البلاد (الإفراج عن مجموعات أخرى".

ومن بين المستفيدين من هذا الإجراء أيضا، أشخاص اتُهموا بالاعتداء على نائب معارض خلال الحملة الرئاسية.

وقال مادورو إن الإجراء الذى اتُخذ الجمعة جاء تنفيذا لسياسة تهدئة يرغب فى مواصلتها، غير انه وجه فى الوقت نفسه تحذيرا لاولئك الذين يريدون "التآمر" ضد السلطة.