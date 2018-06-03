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شركة المقاولون العرب تنفذ مشروعات بجنوب الوادى بقيمة بقيمة 640 مليون جنيه

الأحد، 03 يونيو 2018 10:08 ص
شركة المقاولون العرب تنفذ مشروعات بجنوب الوادى بقيمة بقيمة 640 مليون جنيه المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب
كتب أحمد حسن
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أعلن المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب أن فرع الشركة بجنوب الوادى قد فاز مؤخرا بتنفيذ مشروع إنشاء هايبر ماركت بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر بقيمة 192 مليون جنيه، لصالح جهاز مدينة طيبة الجديدة وهوعبارة عن مبنى تجارى خدمى يقام علي مساحة 10 أفدنة ويتكون من مبنى الهايبر  ومبنى المول والمحلات التجارية ومبنى السينما وصالة المدخل ومبنى إدارى ملحق بالهايبر  إضافة إلي أعمال الأسوار والبوابات والموقع العام.

وأضاف رئيس المقاولون العرب أنه فى اطار اهتمام وزارة الإسكان بتنمية محافظات الصعيد وإقامة مشروعات المياه والصرف الصحى فقد تم التوقيع مؤخرا على اتفاقية استكمال أعمال تنفيذ مشروعات صرف صحي نقاده وقفط بمحافظ قنا  بقيمة 280 مليون جنيه وتنفيذ المرحلة الثانية لمحطة مياه أسوان بمدينة أسوان الجديدة مع هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 168 مليون جنيه.

وأشار إلى أن حجم التعاقدات الجديدة بفرع الشركة بجنوب الوادى بمحافظات أسوان والأقصر وقنا وصل إلى 640 مليون جنيه وأن حجم أعماله المرحل تعدي 2.5 مليار جنيه.


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