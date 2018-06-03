شركات الطيران العالمية تصدر تحذيرا بشأن التوترات التجارية

رويترز

أصدرت شركات الطيران العالمية تحذيرا، اليوم الأحد، من تصاعد التوترات التجارية العالمية قائلة إنها قد تضر بقطاع الطيران والاقتصاد العالمى.

وقال ألكسندر دى جونياك رئيس الاتحاد الدولى للنقل الجوى (إياتا) الذى يمثل معظم شركات الطيران الكبرى فى العالم إن القطاع يعتمد على حرية الحركة للسلع والأفراد.

وأضاف دى جونياك لرويترز على هامش الاجتماع السنوى للاتحاد "أى إجراءات تقلص التجارة ومن المرجح بالتالى أن تحد من حركة السفر هى نبأ سئ، ليس للاقتصاد العالمى فحسب، بل هى نبأ سئ للغاية لهذه الصناعة".

من جانبها قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد، عقب محادثات تجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين فى بكين إنه فى حالة تطبيق واشنطن عقوبات تجارية بما فى ذلك فرض رسوم فإن جميع النتائج التى أسفرت عنها المحادثات التجارية ستكون لاغية.

وأضافت الوكالة الرسمية أن الصين راغبة فى زيادة الواردات من عدة دول من بينها الولايات المتحدة قائلة إن الإصلاح والانفتاح وزيادة الطلب المحلى استراتيجية وطنية لبكين.

صدر البيان عقب انتهاء المحادثات بين وزير التجارة الأمريكى ويلبور روس وليو خه نائب رئيس الوزراء الصينى.