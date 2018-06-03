سيدة أمام لجنة ثانوية بأكتوبر: افتحوا الباب بنتى نسيت البطاقة

كتبت آية دعبس

شهدت لجان مدرسة السيدة خديجة الثانوية للبنات، بمدينة 6 أكتوبر، منذ قليل، وبعد مرور حوالى 30 دقيقة على بدء لجان اللغة العربية للثانوية العامة، حضور ولية أمر مسرعة، نحو بوابات المدرسة، مطالبة المسئولين عن اللجنة بفتح الباب للسماح لها بالدخول.

وقالت ولية الأمر، للمسئولين عن اللجنة: افتحوا الباب بسرعة، بنتى نسيت البطاقة وهى نازلة، إلا أنهم أكدوا لها أن إحضار البطاقة ليس أمرا ضرورى، ولن تحتاجها.