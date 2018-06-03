سيدة أمام لجنة ثانوية بأكتوبر: افتحوا الباب بنتى نسيت البطاقة

شهدت لجان مدرسة السيدة خديجة الثانوية للبنات، بمدينة 6 أكتوبر، منذ قليل، وبعد مرور حوالى 30 دقيقة على بدء لجان اللغة العربية للثانوية العامة، حضور ولية أمر مسرعة، نحو بوابات المدرسة، مطالبة المسئولين عن اللجنة بفتح الباب للسماح لها بالدخول.
وقالت ولية الأمر، للمسئولين عن اللجنة: افتحوا الباب بسرعة، بنتى نسيت البطاقة وهى نازلة، إلا أنهم أكدوا لها أن إحضار البطاقة ليس أمرا ضرورى، ولن تحتاجها.
الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت اليوم الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
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