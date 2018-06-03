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سقوط قتيلان فى اشتباك بين ناشطين ومقاتلين بمنطقة قبلية باكستانية

الأحد، 03 يونيو 2018 10:30 م
سقوط قتيلان فى اشتباك بين ناشطين ومقاتلين بمنطقة قبلية باكستانية مسلحون - أرشيفية
بيشاور (أ ف ب)
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قُتل شخصان وجُرح 25 آخرون الأحد فى اشتباك بين ناشطين من البشتون ومقاتلين فى منطقة قبلية مضطربة فى باكستان قرب الحدود مع أفغانستان، بحسب ما أعلن مسؤولون.

ووقع الاشتباك فى وانا كبرى مدن منطقة وزيرستان الجنوبية حيث شن الجيش فى الماضى عمليات ضد حركة طالبان ومقاتلين موالين لتنظيم القاعدة.

وكان مناصرو "حركة حماية الباشتون" التى أسسها منصور بشتين (26 عاما) ينوون تنظيم تظاهرة احتجاجا على تفشى الفساد فى المناطق القبلية.

وقال مسؤول محلى لوكالة فرانس برس، طالبا عدم كشف هويته إن "الاشتباك وقع بعدما منع مقاتلون ينتمون لمجموعة مولوى نظير مناصرى حركة حماية البشتون من إقامة تظاهرة احتجاجية".

وتابع المسؤول أن ناشطين من البشتون أحرقوا مركزين تابعين للمقاتلين ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل شخصين وجرح 25 آخرين.

وتعذّر الحصول على تأكيد من السلطات لهويات القتيلين والجرحى.

ومولوى نظير وزير الذى قتل فى غارة لطائرة مسيرة فى 2013 كان قائد مجموعة مقاتلة نفذت هجمات ضد الجنود الأمريكيين فى أفغانستان.

وأكد مسؤول فى الاستخبارات المحلية الاشتباك والحصيلة، وقال إن السلطات فرضت على الفور حظر تجول فى المنطقة لاحتواء التدهور السريع للاوضاع.

 

 


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