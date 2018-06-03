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خلال احتفال بمقر السفارة..

سفير مصر ببلجراد يسلم جوائز للأطفال الفائزين بمسابقة مصر فى عيون أطفال العالم

الأحد، 03 يونيو 2018 03:05 م
سفير مصر ببلجراد يسلم جوائز للأطفال الفائزين بمسابقة مصر فى عيون أطفال العالم سفير مصر فى صربيا يسلم الجوائز للأطفال الصرب
كتب : أحمد جمعة
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استضافت سفارة جمهورية مصر العربية فى بلجراد حفلاً لتكريم مدرستى الصربية المشاركة فى مسابقة مصر فى عيون أطفال العالم التى عقدت خلال العام الماضى.

السفارة المصرية فى صربيا

السفارة المصرية فى صربيا

وقام سفير مصر لدى صربيا عمرو الجويلى، بتسليم جوائز للـ 17 متسابق من مدرستى "ميوتنوفى Miutinovi" و"ملادوست Mladost" الفائزين بخمس ميداليات ذهبية، وثلاث ميداليات فضية، و9 شهادات تقدير ممنوحة من وزارة الثقافة المصرية، إضافة إلى هدايا تذكارية للمدرسين والمشرفين المصاحبين للفائزين.

سفارة مصر فى بلجراد 56

سفارة مصر فى بلجراد 

​ووجه سفير مصر لدى صربيا فى كلمته التهنئة للأطفال الفائزين مشيداً بأعمالهم التى عكست رؤيتهم لتاريخ مصر وحضارتها، منوهاً إلى أنهم يحملون فى طياتهم رؤية المستقبل للعلاقات المصرية المصرية، التى تضيف إلى جهود السفارة فى توثيق تاريخ العلاقات بين البلدين.

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​وحث السفير عمرو الجويلى ممثلى المدارس المشاركة لتحفيز الطلبة للمشاركة فى المسابقات التالية المعنونة "مصر فى عيون أطفال العالم: لوحات عن مصر"، و"مسابقة التصوير الفوتوغرافى" التى هدفها تشجيع الأطفال على التعبير عن أنفسهم من خلال ملاحظة الطبيعة والناس والحياة بالتصوير الفوتوغرافى، و"المسابقة اليدوية للألعاب"، التى تسعى لاكتشاف الأطفال الموهوبين وتطوير مهاراتهم فى الإبداع والخلق.

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كما دعا "الجويلى" الأطفال المشاركين إلى أن يركزوا على الاحتفال بـ110 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا كموضوع عام لمشاركتهم فى تلك المسابقات.

 


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