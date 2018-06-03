سفير مصر ببرلين يشارك فى احتفالية مرور 25 عاما على تدشين الكنيسة القبطية بألمانيا

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شارك سفير مصر فى المانيا الدكتور بدر عبد العاطى الاحتفالية الكبرى التى نظمتها الكنيسة القبطية بمدينة هوكستر بولاية شمال الراين بمناسبة مرور 25 عاما على تدشين الكنيسة، حيث كان فى استقباله ألأنبأ دميان أسقف الكنيسة القبطية فى ألمانيا.

وقد شارك فى هذه الاحتفالية زعيم الاغلبية المسيحية فى البرلمان الألمانى البوندستاج النائب فولكر كاودر الذى عاد مؤخرا من زيارة مصر، وعدد من أعضاء البوندستاج والمار بروك عضو البرلمان الأوروبى ورئيس مدينة هوكستر وعدد من وزراء ولاية شمال الراين، فضلا عن عدة مئات من الألمان والمصريين.



وقد القى السفير بدر عبد العاطى فى مستهل الاحتفالية كلمة نقل فيها تهانى مصر حكومة وشعبا بمناسبة هذه المناسبة الهامة التى تتزامن مع عيد دخول العائلة المقدسة إلى مصر، ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى ولايته الثانية.



وأكد عبد العاطى على الإنجازات التى حققتها مصر خلال السنوات الأربع الاخيرة على صعيد تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتعزيز مفهوم المواطنة والمساواة الكاملة بين المصريين بغض النظر عن دياناتهم .

واستشهد السفير المصرى بما ذكره النائب كاودر بعد زيارته الأخيرة للقاهرة بأن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح ، وأن أوضاع المصريين بما فيهم الأقباط قد تحسنت كثيرا فى الفترة الأخيرة ، منوها بقرب موعد تدشين أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط وأفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة.



كما تحدث فى الاحتفالية ألأنبأ دميان الذى قدم الشكر للسفير المصرى ووفد السفارة على المشاركة قى الاحتفالية رغم مشقة الصيام وطول المسافة بين برلين وهوكستر.