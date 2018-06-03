سعر اليورو اليوم الأحد 3-6-2018 وتباين العملة الأوروبية

كتبت دانه الحديدى

تباين سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأحد 3-6-2018، حيث انخفض سعر شراء العملة الأوروبية فى عدد من البنوك بينها البنك الأهلى وبنك مصر، فيما ارتفع سعر اليورو فى عدد أخر من البنوك بينها البنك التجارى الدولى وبنك الاسكندرية.

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر اليورو الأوروبى اليوم، كالتالى، بعد أن سجل فروقاً طفيفة من بنك لآخر...



سعر عملة اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.8715 جنيه للشراء

20.9955 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.68 جنيه للشراء

20.97 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

20.68 جنيه للشراء

20.97 جنيه للبيع



سعر صرف اليورو

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.73 جنيه للشراء

21.03 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.73 جنيه للشراء

21.03 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.70 جنيه للشراء

21.00 جنيه للبيع



صرف اليورو

ارتفاع التضخم إلى 1,9% وانخفاض البطالة لـ8,5% فى منطقة اليورو

ارتفع معدل التضخم السنوى فى منطقة اليورو فى مايو إلى 1,9% مقابل 1,2% فى أبريل بفضل الارتفاع الكبير فى أسعار المحروقات، وفق ما أعلن مكتب الإحصاءات الأوروبى يوروستات.

والمعدل المسجل أعلى من نسبة 1,6% التى توقعها المحللون، ويعنى أن البنك المركزى الأوروبى حقق هدفه برفع التضخم إلى 2% وما نحوه.

ويعتقد المحللون ان زيادة التضخم ستزيد الضغوط على البنك المركزى الأوروبى لخفض برنامج التحفيز الذى ساعد فى ابقاء معدلات الاقتراض الحكومية عند مستويات متدنية جدا. ومن شأن ذلك أن يؤثر بشكل خاص على ايطاليا ذات المديونية الكبيرة والمستفيدة من ذاك البرنامج فى حين تشهد اليوم أزمة سياسية.