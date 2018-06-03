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الأحد، 03 يونيو 2018 12:53 م
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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 2018 ـ 6 ـ 3 واستقرار العملة السعودية

الأحد، 03 يونيو 2018 12:42 م
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 2018 ـ 6 ـ 3 واستقرار العملة السعودية ريال سعودى - أرشيفية
كتبت- دانة الحديدى
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واصل سعر الريال السعودى استقراره مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 3-6-2018،  بمختلف البنوك العاملة فى مصر، وبلغ سعره الآن فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، 4.74 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع.

 

وحرصاً على متابعة التغيرات التى تطرأ على سعر الريال السعودى، خاصة أن العملة السعودية من أكثر العملات العربية تداولاً فى السوق المصرى، ننشر سعر الريال السعودى خلال تعاملات اليوم.

 

الريال السعودى اليوم
الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط السعر فى السوق المحلى"

 

4.7615 جنيه للشراء

4.7883 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

4.74 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.74 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 

4.74  جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 

4.74 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.72 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى
سعر عملة الريال السعودى

 

"السعودية": رفع أسعار تذاكر قطار المشاعر المقدسة لـ 400 ريال

 

عممت وزارة الحج والعمرة السعودية، على مؤسسات الحج برفع أسعار تذاكر الطيران وقطار الحرمين، تماشيا مع الزيادة الطارئة التى جاءت من الجهتين المشغلتين ، ليرتفع سعر تذكرة الرحلة الكاملة لقطار المشاعر من 250 إلى 400 ريال سعودى.

ووفقا للموقع الإلكترونى لإمارة مكة المكرمة، ناقشت هيئة تطوير منطقة مكة الخطة التشغيلية لـ " قطار المشاعر المقدسة خلال موسم الحج 1439 هـ، مشددة على ضرورة العمل الجاد ليقدم قطار المشاعر أفضل الخدمات لنقل ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.

 


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