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زعيم تحالف الفتح العراقى: ماضون مع الشركاء فى بناء دولة وطنية منفتحة

الأحد، 03 يونيو 2018 12:07 ص
زعيم تحالف الفتح العراقى: ماضون مع الشركاء فى بناء دولة وطنية منفتحة الانتخابات العراقية
(أ ش أ)
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أكد زعيم تحالف الفتح بالعراق هادى العامرى المضى مع الشركاء فى بناء دولة وطنية منفتحة على جميع الدول الصديقة والحليفة.

وقال مكتب العامرى، فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز، إن الأخير استقبل اليوم السبت مجموعة من سفراء الاتحاد الأوروبى والدول اللاتينية والأمريكية والبريطانية و18 دولة بما فيها روسيا والصين واليابان.

وأكد العامرى أن كتلته ماضية مع الشركاء فى بناء دولة وطنية منفتحة على جميع الدول الصديقة والحليفة للعراق وفق نصوص الدستور.

وتشهد الساحة السياسية بالعراق حراكا واسعا بين القوى الفائزة فى الانتخابات التى جرت فى 12 مايو الماضى لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.

 


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