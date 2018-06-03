روسيا والاتحاد الأفريقى يصوغان وثيقة إطارية للتعاون خلال السنوات القادمة

موسكو (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأحد، إن روسيا والاتحاد الأفريقى يصوغان وثيقة إطارية بشأن التعاون فى السنوات القادمة، مشيرا إلى أنه يتم الترتيب لاجتماع الخبراء لبحث هذا الموضوع.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية ، فى نشرتها باللغة الانجليزية ، إلى لافروف قوله عقب مفاوضات مع نظيره الرواندى لويس موشيكيوابو فى العاصمة كيجالى قوله "لقد اتفقنا بشأن وثيقة إطارية سياسية لوضع أساس تعاوننا فى السنوات القادمة والعمل فى وقت واحد لتنفيذ مشروعات عملية عديدة يمكن تنفيذها بالفعل فى المستقبل القريب".

وأضاف "يتم الترتيب الآن لاجتماع بين روسيا والاتحاد الأفريقى على مستوى الخبراء".