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"رمضان فى البيت المصرى".. أمسية رمضانية فى الأعلى للثقافة الثلاثاء المقبل

الأحد، 03 يونيو 2018 11:11 م
"رمضان فى البيت المصرى".. أمسية رمضانية فى الأعلى للثقافة الثلاثاء المقبل إيناس عبد الدايم
كتبت بسنت جميل
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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصرى، أمسية رمضانية تحت عنوان "رمضان فى البيت المصرى"، ينظمها أمانة المؤتمرات، وذلك يوم الثلاثاء 5 يونيو 2018 "20 رمضان"، فى تمام الساعة التاسعة مساء، فى مقر المجلس بساحة دار الأوبرا.
 
يشارك فى الأمسية عدد من المتخصصين فى علم الاجتماع والفلكلور؛ من بينهم: الدكتورة  علياء شكرى، الدكتورة نوال المسيرى، الدكتور خالد أبو الليل، الدكتور سيد فارس، ويدير الأمسية الدكتور أحمد زايد.

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