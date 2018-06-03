"رمضان فى البيت المصرى".. أمسية رمضانية فى الأعلى للثقافة الثلاثاء المقبل

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصرى، أمسية رمضانية تحت عنوان "رمضان فى البيت المصرى"، ينظمها أمانة المؤتمرات، وذلك يوم الثلاثاء 5 يونيو 2018 "20 رمضان"، فى تمام الساعة التاسعة مساء، فى مقر المجلس بساحة دار الأوبرا.
يشارك فى الأمسية عدد من المتخصصين فى علم الاجتماع والفلكلور؛ من بينهم: الدكتورة علياء شكرى، الدكتورة نوال المسيرى، الدكتور خالد أبو الليل، الدكتور سيد فارس، ويدير الأمسية الدكتور أحمد زايد.
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