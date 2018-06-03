رئيس لجنة المنيرة لطلاب الثانوية: "لو سمحتم التليفونات بره اللجنة"

كتب محمود طه حسين

حذر رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة المنيرة الإعدادية النموذجية بنين بالسيدة زينب، طلاب الثانوية العامة، لحظة دخولهم مقر اللجنة قبل قليل قائلا لهم : لو سمحتم التليفونات بره اللجنة"، وطالب رئيس اللجنة من الطلاب ضرورة ترك التليفون المحمول خارج اللجنة.

وبدأ الطلاب دخول لجنة الامتحانات، تمهيدا لأداء امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق اليوم الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.