رئيس كوت ديفوار لا يستبعد ترشحه لولاية ثالثة فى الانتخابات الرئاسية عام 2020

أ ش أ

قال رئيس كوت ديفوار الحسن أواتارا، الذى تنتهى ولايته الثانية عام 2020، إنه لا يستبعد فترة ولاية ثالثة على الرغم من أن معركة خلافته بدأت بالفعل فى البلاد.

وأضاف الرئيس الإيفوارى - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد - أن الدستور الجديد للبلاد يسمح له بولايتين اعتبارا من عام 2020، موضحا أنه سيتخذ قراره النهائى فى هذا التاريخ وفقا لوضع البلاد، كما أن الاستقرار والسلام يتصدران الأولوية وذلك قبل مبادئه.

يذكر أن كوت ديفوار شهدت أزمة سياسية بدأت بعد تولى الرئيس السابق لوران جباجبو الرئاسة عام 2000 وادعاؤه بالفوز فى الانتخابات الرئاسية الإيفوارية عام 2010، وهى كانت أول انتخابات تشهدها البلاد منذ 10 سنوات، واستنادا لنتائج اللجنة العليا للانتخابات أكد الحسن أواتارا على فوزه فى الانتخابات وأحقيته بمنصب رئيس الجمهورية المنتخب.