رئيس حى المعصرة: حملات نظافة بشوارع أوائل الشهادة الإعدادية لتكريمهم

كتب سيد الخلفاوى

أكد محمد فؤاد رئيس حى المعصرة بجنوب القاهرة، أنه يعمل على تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بالحى بشكل مميز وجديد، حيث سيكلف مسئولى الحى بعمل حملات على شوارع أوائل الشهادة الإعدادية.

وأضاف فؤاد لـ"اليوم السابع"، أن الحملات ستشمل صيانة أعمدة الإنارة وإنارتها ورفع الإشغالات ونظافة الشوارع ورفع كفاءتها، مشيرا لأن الحى به ثلاثة من أوائل الشهادة الإعدادية.

وأوضح رئيس حى المعصرة، أنه سيذيع الأغانى أمام منازل الأوائل ويكرمهم بشهادات تقدير، كما سيخبر سكان الشارع أنه تم رفع كفاءة الشارع بهذا الشكل تكريما للأوائل.