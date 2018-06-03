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رئيس الوزراء يضم ممثل لوزارة الصحة بلجنة وضع معايير غير القادرين بالتأمين الصحى

الأحد، 03 يونيو 2018 04:22 م
رئيس الوزراء يضم ممثل لوزارة الصحة بلجنة وضع معايير غير القادرين بالتأمين الصحى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدعم العينى بوابة الفساد، وقد أعلنت ذلك صراحة قبل ذلك، وما حدث فى وزارة التموين دليل على ذلك.

 

وفى سياق متصل، لفت على عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأحد، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019، إلى أن الزيادة السكانية أيضا تبتلع التنمية، مطالباً الحكومة ببحث حلول غير تقليدية لمواجهة هذه الظاهرة.

 

وتابع على عبد العال، أنه لا يمكن أن تصدر تشريعات بتحديد عدد المواليد مثلما فعلت بعض الدول، لكن أيضا هناك تشريعات أخرى فيها بعض المرونة، فيمكن التفكير فى ربط الدعم بعدد أفراد الأسرة، مضيفا: ادعم الطفل الخامس والسادس دعما كاملا ليه.

 

 
 
 

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