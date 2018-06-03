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رئيس الشاباك: جميع رؤساء حكومات إسرائيل تنصتوا على قادة الأركان

الأحد، 03 يونيو 2018 01:15 م
رئيس الشاباك: جميع رؤساء حكومات إسرائيل تنصتوا على قادة الأركان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى
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كشف رئيس جهاز "الشاباك" الأسبق عامى ايالون، النقاب عن أنه لم يأتى رئيس للوزراء فى إسرائيل إلا وطلب التنصت على رؤساء الأركان ووزراء دفاعه، خوفا من قيامهم بتسريب معلومات.

 

ونقلت صحيف "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن "أيالون" قوله فى تعليق عما تردد حول تنصت رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على رئيس جهاز الموساد ورئيس الأركان، أن عمل "الشاباك" فى الأساس هو الحفاظ على أمن الدولة ومؤسساتها لذا عندما يطلب رئيس الوزراء التنصت على شخصية ما فإنه لا يمكن رفض ذلك، لاعتبارات أمنية.

 

وأكد "أيالون" أن الشخص الوحيد فى الدولة الذى لا يمكن التنصت عليه هو زعيم المعارضة لأنه محصن بحكم القانون الإسرائيلى، وفى حال فعل ذلك يحال رئيس الجهاز إلى المحاكمة مباشرة، على عكس رئيس الموساد ورئيس الأركان التى تعتبر من الشخصيات المدمجة فى العمل العام.


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