رئيس الامتحانات بسجن طرة: الداخلية وفرت مبانى ملائمة وغرفا مستقلة للتصحيح

كتبت دينا الحسيني

أكد كمال العدوي رئيس لجنة الامتحانات داخل سجن طرة أن وزارة الداخلية وفرت المباني الملائمة، التي تساعد لقيام طلاب الثانوية العامة من نزلاء السجون على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأضاف العدوي في تصريحات لـ"اليوم السابع" منذ قليل، أنه عاين المبني المخصص من قطاع السجون داخل سجن طرة، وتابع سلامته وصلاحيته وتجهيزة بمعدات تهوية كافية، مشيراً أن قطاع السجون خصص غرف مستقلة لرئيس اللجنة والمراقبين وغرف للتصحيح والكنترول .

بدورها، أكدت وزارة الداخلية أن ذلك جاء فى ضوء الاهتمام الذى توليه وزارة الداخلية بالرعاية الاجتماعية لنزلاء السجون والحرص على مستقبل المقيدين منهم بمراحل التعليم المختلفة، وما تضيفه العملية التعليمية عليهم من تأثير بالغ يسهم فى تأهيلهم وإعادتهم إلى مدارج المجتمع مواطنين صالحين.