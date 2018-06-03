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حماية المستهلك: تعاون مع اتحاد الجمعيات الأهلية لتفعيل منظومة الحماية

الأحد، 03 يونيو 2018 06:00 ص
حماية المستهلك: تعاون مع اتحاد الجمعيات الأهلية لتفعيل منظومة الحماية اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة
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أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، فى إطار التعاون من أجل تفعيل منظومة حماية المستهلك ونشر الثقافة المجتمعية بشان التوعية للمواطنين لمعرفة حقوقهم خلال شراؤهم السلع أو حصولهم على الخدمات، اضافة إلى التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة خلال الفترة المقبلة للعمل على الحفاظ على حقوق المستهلك كما يتم التنسيق مع جمعيات حماية المستهلك العاملة فى هذا المجال.

 

وأضاف اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات لليوم السابع أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة فى منظومة حماية المستهلك، خاصة أنه سيتم العمل على العديد من المحاور خاصة التوعية والحماية والرقابة سواء من خلال عقد العديد من الندوات داخل المؤسسات والجامعات حتى يكّون هناك ثقافة مجتمعية حول المنظومة.

 

كان اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أكد أنه سيتم إعداد مدونة أخلاقيات العامل للتجار تسمى " التاجر الأمين " لمخاطبة كل تاجر أمين، حيث ستتضمن المدونة كل المحاور التًى يجب أن يلتزم بها التاجر سواء من خلال تقديم منتجات جيدة وبأسعار مناسبة كما سيتم إعداد أيضا مدونة أخلاقيات العمل للعاملين بالجهاز قائلا: "سأكون أول واحد سيوقع على المدونة حتى نلتزم بها أمام الرأى العام".


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