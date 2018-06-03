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حالة الطقس اليوم الأحد 3/6/2018 فى مصر والدول العربية

الأحد، 03 يونيو 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأحد 3/6/2018 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الأحد، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: ترتفع درجات الحرارة قليلاً، مع بقائها دون مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 2-4 درجات مئوية، وتسود أجواء معتدلة في عموم المناطق مع ظهور بعض السُحب المنخفضة، وتكون حارة نسبياً في البحر الميت والاغوار والعقبة، ويوجد فرصة ضعيفة لهُطول زخات محلية رعدية من الأمطار شمالاً، في حين تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

في خليج العقبة،  الرياح: شمالية، معتدلة السرعة، حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً: تبقى الأجواء أكثر برودة من المُعتاد في عموم المناطق مع ظهور السُحب المنخفضة، وتكون الرياح مُتغيرة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وصيفياً معتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً،ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية غلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

 

 


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