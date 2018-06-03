video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 02:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جمارك المطار تضبط راكب حاول تهريب ضبط 70 كيلو مشغولات فضية من تركيا

الأحد، 03 يونيو 2018 02:15 م
جمارك المطار تضبط راكب حاول تهريب ضبط 70 كيلو مشغولات فضية من تركيا مشغولات فضية - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق
تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، برئاسة عبد الباقى أحمد مدير الإدارة، من ضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من المشغولات الفضية لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من تركيا، وتم تحرير محضر بالواقعة. 
 
أفادت مصادر جمركية بالمطار، أن سلطات الجمارك تلقت مذكرة اشتباه من إدارة البحث الجنائى بالاشتباه فى راكب مصرى قادم على رحلة خطوط الطيران التركية رقم 692 القادمة من إسطنبول، وبعرض الراكب على أسامة أبو سريع نائب مدير الإدارة قد قرر تكليف أحمد أبو بكر مأمور اللجنة، تحت إشراف مجدى فريد مدير الإدارة، لتفتيش حقائب الراكب وعثر على 70 كيلو من المشغولات الفضية.
 
وقرر الدكتور إبراهيم عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بالقاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمرك للراكب، والتحفظ على المضبوطات. 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. جمارك بورسعيد تضبط حاوية مشغولات فضية ومستحضرات تجميل وكاميرات تصوير

إحالة 8 متهمين بتهريب نصف طن مشغولات فضية عبر المطار للمحاكمة الجنائية

جمارك المطار

تهريب

مشغولات فضية




لا تفوتك
ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة