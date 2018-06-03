جمارك المطار تضبط راكب حاول تهريب ضبط 70 كيلو مشغولات فضية من تركيا

كتبت رحاب نبيل

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، برئاسة عبد الباقى أحمد مدير الإدارة، من ضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من المشغولات الفضية لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من تركيا، وتم تحرير محضر بالواقعة.

أفادت مصادر جمركية بالمطار، أن سلطات الجمارك تلقت مذكرة اشتباه من إدارة البحث الجنائى بالاشتباه فى راكب مصرى قادم على رحلة خطوط الطيران التركية رقم 692 القادمة من إسطنبول، وبعرض الراكب على أسامة أبو سريع نائب مدير الإدارة قد قرر تكليف أحمد أبو بكر مأمور اللجنة، تحت إشراف مجدى فريد مدير الإدارة، لتفتيش حقائب الراكب وعثر على 70 كيلو من المشغولات الفضية.

وقرر الدكتور إبراهيم عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بالقاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمرك للراكب، والتحفظ على المضبوطات.