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"تنشيط السياحة" تشارك بمعرض سياحى فى أستراليا أغسطس المقبل

الأحد، 03 يونيو 2018 01:00 ص
"تنشيط السياحة" تشارك بمعرض سياحى فى أستراليا أغسطس المقبل معرض سياحى - أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد
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أعلنت هيئة تنشيط السياحة، برئاسة المهندس أحمد يوسف، عن مشاركتها فى فعاليات معرض صناعة السياحة، المزمع عقده فى مدينة سيدنى بأستراليا خلال الفترة من 21 إلى 22 أغسطس 2018، بهدف تنشيط الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الأسترالى.

أكدت "الهيئة" فى الإخطار المرسل لغرفة شركات السياحة، أن المعرض يعد المعارض الهامة والتى تقام سنويا بمدينتى سيدنى وملبورن، ويشارك فيه نحو 60 عارضا فى المدينتين، كما يشكل المعرض فرصة مناسبة للتعرف على اتجاهات السوق والالتقاء بأهم شركات السياحة العاملة به.

وقالت "هيئة تنشيط السياحة"، إن المعرض يشارك به نحو 55 عارضا يشمل منظمى الرحلات وشركات الطيران وشركات الخطوط البحرية والمقاصد الداخلية والدولية، كما يشارك مقدمى خدمات الإقامة وشركات التأمين والمتخصصين فى مؤتمر الأعمال وسياحة الحوافز.

وأضافت "الهيئة" أن الجهة المنظمة للمعرض عرضت جناحا بمساحة ثابتة تبلغ 4 أمتار لكل العارضين، وذلك لضمان المشاركة العادلة لكل العارضين.


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