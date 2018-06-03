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تكثيف خدمات المرور بمحور عرابى بالمهندسين ﻹرشاد السائقين للطرق البديلة

الأحد، 03 يونيو 2018 08:33 ص
تكثيف خدمات المرور بمحور عرابى بالمهندسين ﻹرشاد السائقين للطرق البديلة محور عرابى- صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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عززت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة من تواجد العديد من الخدمات المرورية بمحيط أعمال إنشاء محطة مترو التوفيقية بمحور أحمد عرابى فى المهندسين للعمل على إرشاد المواطنين للطرق البديلة، كما تم إغلاق شارع رشيد بالكامل لمنع حدوث تداخل فى حركة السيارات وتوجيه السائقين لأماكن التحويلات.
 

كانت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت عن إغلاق جزئى لشارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين لمدة 3 سنوات ﻹنشاء محطة مترو التوفيقية ضمن مشروع مترو الأنفاق الخط الثالث فى الاتجاه من الدائرى إلى ميدان سفنكس مع تعيين الخدمات المرورية واﻷوناش اللازمة ووضع العلامات الإرشادية بمحيط اﻷعمال لحين الانتهاء منها.

 
 
 
 

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تكثيف خدمات المرور بمحور عرابى بالمهندسين ﻹرشاد السائقين للطرق البديلة

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