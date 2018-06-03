تكثيف أمنى بمحيط لجان الثانوية العامة فى 6 أكتوبر

كتبت آية دعبس

وصلت منذ قليل، سيارة شرطة إلى مقر لجان مدرسة السيدة خديجة الثانوية العامة للبنات، وذلك لمتابعة عمليات التأمين بالتزامن مع انعقاد امتحان مادة اللغة العربية، فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

وحاولت مجموعة من أهالى الطالبات، خلال انتظارهم لبناتهن أمام اللجنة، الاستفسار عن سبب وصول سيارة الشرطة، حيث أكد لها أحد أفراد الشرطة انهم دورية أمنية خاصة بمتابعة تأمين لجان الثانوية بالحى السادس، ويجرون جولات تفقدية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت اليوم الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.