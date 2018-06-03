تفتيش ذاتى للطلاب وأجهزة كاشفة للمعادن بلجان مدارس شبرا بالقاهرة

كتب محمود راغب - تصوير كريم عبد العزيز

وجه أفراد الأمن المشرفين على دخول الطلاب بلجان مدرسة شبرا الإعدادية بنين بروض الفرج بمحافظة القاهرة، تحذير لطلاب الثانوية العامة قبيل دخولهم اللجان قائلا :" ممنوع دخول الموبايل" ، وذلك فى أول أيام ماراثون الثانوية العامة.

وشهدت عمليات دخول الطلاب للجان الثانوية العامة بمدرسة التوفيقية بشبرا، ومدرسة شبرا الإعدادية بنين، تفتيش الطلاب بأجهزة الكشف عن المعادن، وتفتيش ذاتى لبعض الطلاب.

ويؤدى الطلاب اليوم الأحد فى أول أيام ماراثون الثانوية العامة، امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت اليوم الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.