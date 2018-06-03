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تعليم الجيزة: لم نرصد أى مشاكل فى لجان الثانوية العامة حتى الآن

الأحد، 03 يونيو 2018 10:30 ص
تعليم الجيزة: لم نرصد أى مشاكل فى لجان الثانوية العامة حتى الآن امتحانات الثانوية العامة
كتب سيد الخلفاوى
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أكدت إلهام إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم، بالجيزة، أن غرفة عمليات المديرية الخاصة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2018 ، لم تتلقى أى شكاوى حتى الآن بلجان امتحانات المحافظة البالغ عددها 168 لجنة.
 
وأضافت مدير تعليم الجيزة، لـ" اليوم السابع"، خلال وجودها بغرفة عمليات المديرية، أنه فيما يخص الامتحانات ونقل الأسئلة والاستراحات، لم تحدث أى مشاكل حتى الآن على مستوى المحافظة.
 
وقالت إبراهيم إن عدد اللجان الأساسية فى المحافظة 168 لجنة، وهناك 13 مركزًا لتوزيع الأسئلة، مشيرة إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدوا الامتحانات 70 ألف و155 طالب، بالإضافة إلى 11 طالبا من المكفوفين، ومن المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا 143 طالبا
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت  اليوم الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا  وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم  فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر  قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
 
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
 

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