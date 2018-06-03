تعليم البرلمان: شاومينج مرتزقة ووصلنا لطالب صور الأسئلة وسربها فى 3 دقائق

كتب محمود طه حسين

قال النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه تابع مع الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان سير لجان الامتحانات من داخل غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية.

وأضاف وكيل لجنة التعليم أنه لا وجود لـ"شاومينج" هذا العام والفريق، الذى يعمل داخل غرفة العمليات توصل إلى الطالب المسئول عن تصوير الامتحان من دقيقتين إلى 3 دقائق فقط والعمل يسير بشكل طبيعى.

وأوضح وكيل لجنة التعليم بالمجلس النواب؛ إن هناك تواصلا مع المحافظين فى المديريات وأكدوا أن الأمور تشير بشكل طبيعى، موضحا أنه تم غلق الموقع المسئول عن خروج الأسئلة.

وأكد عبد الرحمن برعى أن نسبة الغش قليلة جدا، مشيرا إلى أنه أشيع بوجود مشكلة فى إحدى لجان أسوان ولكن تأكد عدم صحتها، قائلا: حتى الآن حالة واحدة تم ضبطها.

وأشار عبد الرحمن برعى إلى أنه لا وجود لشاومينج، مؤكدا أن بعض تقارير المحافظات أكدت هدوء اللجان، قائلا: ما يقوم به شاومينج ابتزاز ومرتزقة، مشدد على أن هناك سيطرة داخل غرفة العمليات بنسبة تزيد على 99.9% وفريق العمل يعمل بثقة متناهية.