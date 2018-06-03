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تعليم البرلمان: شاومينج مرتزقة ووصلنا لطالب صور الأسئلة وسربها فى 3 دقائق

الأحد، 03 يونيو 2018 11:20 ص
تعليم البرلمان: شاومينج مرتزقة ووصلنا لطالب صور الأسئلة وسربها فى 3 دقائق امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود طه حسين
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قال النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه تابع مع الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان سير لجان الامتحانات من داخل غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية.

 

وأضاف وكيل لجنة التعليم أنه لا وجود لـ"شاومينج" هذا العام والفريق، الذى يعمل داخل غرفة العمليات توصل إلى الطالب المسئول عن تصوير الامتحان من دقيقتين إلى 3 دقائق فقط والعمل يسير بشكل طبيعى.

 

وأوضح وكيل لجنة التعليم  بالمجلس النواب؛ إن هناك تواصلا مع المحافظين فى المديريات وأكدوا أن الأمور تشير بشكل طبيعى، موضحا أنه تم غلق الموقع المسئول عن خروج الأسئلة.

 

وأكد عبد الرحمن برعى أن نسبة الغش قليلة جدا، مشيرا إلى أنه أشيع بوجود مشكلة فى إحدى لجان أسوان ولكن تأكد عدم صحتها، قائلا: حتى الآن حالة واحدة تم ضبطها.

 

وأشار عبد الرحمن برعى إلى أنه لا وجود لشاومينج، مؤكدا أن بعض تقارير المحافظات أكدت هدوء اللجان، قائلا: ما يقوم به شاومينج ابتزاز ومرتزقة،  مشدد على أن هناك سيطرة داخل غرفة العمليات بنسبة تزيد على 99.9% وفريق العمل يعمل بثقة متناهية.


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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

Sayed H

ابحثوا عن السماعات

80 % من الطلبه بتغش باستخدام السماعات بتاعة الفيزا بلا مبالغه فعلا .. وايجارها الآن بالحجز ... ابحثوا كويس هاتكتشفوا كتييييييير

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

معنى يهمك | لا للقرصنة والاحتيال لا للغش لا للفشل لا للإرهاب.

اختر الطريق والصديق والكتاب رفيقا ، ان الكتاب للقارىء انيسا ، ودقق في امر الاختبار قبل الموعد ، في حل المسائل والاختيار ، ان الكتابة والقراءة مسؤولية ، عند الطلاب والمعتلمين بلا جدال ، ليكن الطريق والاختيار في السليم ، حفظ وفهم وبحث وابتهال ، ان المباهلة والقراءة والوضوء ، عند المتعلم فن وصنعة ، ان الاجتهاد والنظام والعمل ، درب شاق للنجاح هنا انتهاء ، وان التكاسل والغش والكسل ، درب النفاق والسقوط في الشراك ، ان الانسان في مهمة مجتهد ، كن على قدر العمل والمذاكرة مجيدا بالاجابة والاجتهاد ، لان الغش والتكاسل والإهمال : معادلة الفاشل على درب النفاق .

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