تعرف على إرشادات الحماية المدينة قبل مغادرة المنزل فى حالة الحريق × 12 نقطة

توجد مجموعة من التعليمات التى يجب اتباعها عند مغادرة المنزل أو الشقق السكنية أثناء اندلاع الحريق لمنع وقوع مصابين أو متوفين بحروق واختناقات وهي:
1- التحلى بالهدوء وعدم الارتباك و اتباع إرشادات الحماية المدنية
2-الاتصال على رقم الحماية المدنية 180
3- فصل الكهرباء عن جميع الأجهزة الكهربائية والإضاءات فى المكان
4-مغادرة المكان فورآ وعدم الاتجاه لحمل أى متعلقات غير شخصية وعدم محاولة الدخول لأى غرفة بها حريق أو دخان.
5 -استخدام الطرقات والممرات الخالية من النيران و السير فى خط مستقيم بجانب الجدران
6-مساعدة الحالات الصعبة وذوى الإعاقه أن أمكن.
7-عدم استخدام المصاعد الكهربائية واستعمال السلالم المخصصة للهروب، والتواجد بمكان التجمع المحدد لهذا الغرض.
8-عدم القفز من الطوابق العليا إذا حاصرت النيران أو الدخان الأشخاص
9-الحرص على فتح النوافذ للحصول على الهواء وطلب المساعدة من الآخرين.
10-فى حالة تسرب الدخان إلى المكان وبكثرة يتم الحبو على الركبتين واليدين و الحفاظ على الرأس الى الأمام
11-الاستمرار بالحبو ومغدارة منطقه الحريق بأسرع ما يمكن و الاتجاه إلى مخرج الطوارئ واستعمال السلالم للنزول.
12-التوجه إلى الساحات المكشوفة فى المنزل لآنها أكثر الأماكن أمانا.
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