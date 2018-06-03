تعرف على إرشادات الحماية المدينة قبل مغادرة المنزل فى حالة الحريق × 12 نقطة

كتب عبد الرحمن سيد

توجد مجموعة من التعليمات التى يجب اتباعها عند مغادرة المنزل أو الشقق السكنية أثناء اندلاع الحريق لمنع وقوع مصابين أو متوفين بحروق واختناقات وهي:

1- التحلى بالهدوء وعدم الارتباك و اتباع إرشادات الحماية المدنية

2-الاتصال على رقم الحماية المدنية 180

3- فصل الكهرباء عن جميع الأجهزة الكهربائية والإضاءات فى المكان

4-مغادرة المكان فورآ وعدم الاتجاه لحمل أى متعلقات غير شخصية وعدم محاولة الدخول لأى غرفة بها حريق أو دخان.

5 -استخدام الطرقات والممرات الخالية من النيران و السير فى خط مستقيم بجانب الجدران

6-مساعدة الحالات الصعبة وذوى الإعاقه أن أمكن.

7-عدم استخدام المصاعد الكهربائية واستعمال السلالم المخصصة للهروب، والتواجد بمكان التجمع المحدد لهذا الغرض.

8-عدم القفز من الطوابق العليا إذا حاصرت النيران أو الدخان الأشخاص

9-الحرص على فتح النوافذ للحصول على الهواء وطلب المساعدة من الآخرين.

10-فى حالة تسرب الدخان إلى المكان وبكثرة يتم الحبو على الركبتين واليدين و الحفاظ على الرأس الى الأمام

11-الاستمرار بالحبو ومغدارة منطقه الحريق بأسرع ما يمكن و الاتجاه إلى مخرج الطوارئ واستعمال السلالم للنزول.

12-التوجه إلى الساحات المكشوفة فى المنزل لآنها أكثر الأماكن أمانا.