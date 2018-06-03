تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 10.28% خلال جلسات شهر مايو

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 10.28% ليغلق عند مستوى 16414 نقطة خلال جلسات شهر مايو الماضى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 3.94% ليغلق عند مستوى 843 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 7.31% مغلقاً عند مستوى 2138 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" تراجعاً بنحو 9.84% مغلقًا عند مستوى 16667 نقطة.

و تصدر قطاع الخدمات المالية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات شهر مايو الماضى، وبلغ 1377.8 مليون ورقة بقيمة 5210.6 مليون جنيه، وجاء قطاع الاتصالات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 1356.7 مليون ورقة، بقيمة 3755.6 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع العقارات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 712.6 مليون ورقة بقيمة 3173 مليون جنيه، تلاه قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 255.5 مليون ورقة بقيمة 940.9 مليون جنيه، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول بلغ 143.3 مليون ورقة بقيمة 971.4 مليون جنيه.