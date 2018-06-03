تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 30 مليار جنيه خلال مايو

كتب هانى الحوتى

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 30 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 4513 مليون ورقة منفذة على 545 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 40.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 8226 مليون ورقة منفذة على 683 ألف عملية خلال شهر إبريل الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 40.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 8226 مليون ورقة منفذة على 683 عملية خلال شهر مايو الماضى؛ واستحوذت الأسهم على 88.46% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 11.54%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الشهرى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة، بين 18680 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 3627 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 316 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4823 مليون جنيه بحجم تداول 593 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 156 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 23503 مليون جنيه بحجم تداول 4220 ورقة مالية منفذة من خلال 473 ألف عملية.