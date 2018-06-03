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تحرير 7556 مخالفة مرورية متنوعة بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الأحد، 03 يونيو 2018 01:38 م
تحرير 7556 مخالفة مرورية متنوعة بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

 

وتمكنت الإدارة برئاسة اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7556 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 90 مخالفة تجاوز سرعة، و1870 مخالفة نموذج 125.

 

كما تم رصد 85 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 19 "توك توك" مخالف لقواعد وآداب المرور، و23 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و70 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 28 دراجة بخارية وسيارة.

 

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