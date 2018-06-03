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الأحد، 03 يونيو 2018 12:50 م
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تحرير 2310 مخالفات مرورية وضبط 451 متهمًا هاربين فى حملة بالبحيرة

الأحد، 03 يونيو 2018 12:49 م
تحرير 2310 مخالفات مرورية وضبط 451 متهمًا هاربين فى حملة بالبحيرة حبس
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.
 
أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور، عن ضبط 451 متهمًا هاربين من أحكام قضائية بالحبس. 
 
كما تم تحرير 2310 مخالفات مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية ورفع وإزالة 403 إشغالات طريق ثابتة ومتحركة، وعشة خشب وبوص ومشمع لبيع الفاكهة وأكشاك مخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع.

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