تحرير 1373مخالفة مرورية وفحص 8 سيارات فى حملة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحي

شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1373 مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير68 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، 122مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 32 دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 22 حالة تحدث فى المحمول، حالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125 مرو، تم ضبط 1002مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة، عن فحص، 8 سيارات مهملة فى ميادين المحافظة، خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة.